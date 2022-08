Gazprom: profitti record in primo sem., ceo Miller stima nuovo balzo prezzi gas (Di mercoledì 31 agosto 2022) Mosca, 31 ago. -(Adnkronos/Dpa) - Nonostante le sanzioni internazionali - il colosso energetico russo Gazprom festeggia profitti record per oltre 42 miliardi di dollari nel primo semestre e si prepara a potenziare i progetti per nuovi gasdotti verso la Cina, paese 'amico'. "I risultati della prima metà dell'anno sono molto, molto buoni. E ovviamente questi risultati finanziari ci permettono di affermare che, con questi flussi di cassa assicurati, siamo sicuri di realizzre i progetti del nostro piano di investimenti strategici", ha affermato il ceo di Gazprom Alexej Miller durante una conference call. Secondo Miller i mercati del gas stanno sperimentando un "rally dei prezzi" che potrebbe spingere il prossimo inverno le quotazioni sopra i 4.000 dollari ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 31 agosto 2022) Mosca, 31 ago. -(Adnkronos/Dpa) - Nonostante le sanzioni internazionali - il colosso energetico russofesteggiaper oltre 42 miliardi di dollari nelsemestre e si prepara a potenziare i progetti per nuovi gasdotti verso la Cina, paese 'amico'. "I risultati della prima metà dell'anno sono molto, molto buoni. E ovviamente questi risultati finanziari ci permettono di affermare che, con questi flussi di cassa assicurati, siamo sicuri di realizzre i progetti del nostro piano di investimenti strategici", ha affermato il ceo diAlexejdurante una conference call. Secondoi mercati del gas stanno sperimentando un "rally dei" che potrebbe spingere il prossimo inverno le quotazioni sopra i 4.000 dollari ...

ErMarchese72 : RT @OrtigiaP: La conferma alla parole critiche di @matteosalvinimi sulle sanzioni che ci stanno penalizzando, viene da #Gazprom che quest’a… - probo8 : RT @michele_geraci: Si allunga la lista degli 'effetti positivi' delle #Sanzioni contro la #Russia (in essere o, peggio, minacciate) della… - OrtigiaP : RT @OrtigiaP: La conferma alla parole critiche di @matteosalvinimi sulle sanzioni che ci stanno penalizzando, viene da #Gazprom che quest’a… - Giordan48430646 : RT @michele_geraci: Si allunga la lista degli 'effetti positivi' delle #Sanzioni contro la #Russia (in essere o, peggio, minacciate) della… - Simo07827689 : RT @michele_geraci: Si allunga la lista degli 'effetti positivi' delle #Sanzioni contro la #Russia (in essere o, peggio, minacciate) della… -