Gazprom chiude i rubinetti, ma il prezzo cala a 241 euro (Di mercoledì 31 agosto 2022) In Olanda ad Amsterdam, al Ttf scende il prezzo del gas: il contratto europeo si attesta sui 241 euro al megawattora. Solo l'ipotesi di un tetto al prezzo del gas, incide sul prezzo dell'oro blu. E l'... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 31 agosto 2022) In Olanda ad Amsterdam, al Ttf scende ildel gas: il contrattopeo si attesta sui 241al megawattora. Solo l'ipotesi di un tetto aldel gas, incide suldell'oro blu. E l'...

AntoineEgoist : #Gazprom chiude il gasdotto per 3 gg (quello che va alla Germania) per sostituzione valvola. I tedeschi accusano… - ninda1952 : RT @RaiNews: L'azienda russa mantiene la parola e ferma il gasdotto Nord Stream verso l'Europa per 'manutenzione'. Ieri il Cremlino aveva a… - RaiNews : L'azienda russa mantiene la parola e ferma il gasdotto Nord Stream verso l'Europa per 'manutenzione'. Ieri il Creml… - baccodough : Il prezzo del gas era un po' sceso. Prontamente Gazprom chiude i rubinetti. Il governo dei migliori non ha ancora u… - giu33liana : #FacciamoRete #FacciamoInformazione #Russia #Gazprom sospende per tre giorni le forniture di gas russo alla #UE a… -