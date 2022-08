Gas, l’Ungheria aumenta le forniture dalla Russia. A Mosca fino a 16 milioni di euro in più al giorno (Di mercoledì 31 agosto 2022) l’Ungheria ha siglato un accordo con la filiale inglese di Gazprom per aumentare le forniture di gas di 5,8 milioni di metri cubi al giorno. La mossa di Budapest avviene nel giorno in cui Mosca ha fermato le forniture per l’europa attraverso il gasdotto Nord Stream e ha annunciato che da domani saranno ridotti anche i flussi verso la Francia. Soprattutto l’Ungheria si smarca dal resto dei paesi europei tentano di fare fronte comune per tamponare la crisi energetica ipotizzando una riforma del sistema di formazione dei prezzi e l’introduzione di un tetto ai prezzi. Ai valori correnti (ma non è noto quali siano i termini dell’accordo tra Russia e Ungheria) il quantitativo di gas ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 31 agosto 2022)ha siglato un accordo con la filiale inglese di Gazprom perre ledi gas di 5,8di metri cubi al. La mossa di Budapest avviene nelin cuiha fermato leper l’pa attraverso il gasdotto Nord Stream e ha annunciato che da domani saranno ridotti anche i flussi verso la Francia. Soprattuttosi smarca dal resto dei paesipei tentano di fare fronte comune per tamponare la crisi energetica ipotizzando una riforma del sistema di formazione dei prezzi e l’introduzione di un tetto ai prezzi. Ai valori correnti (ma non è noto quali siano i termini dell’accordo trae Ungheria) il quantitativo di gas ...

