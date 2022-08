Gas, la Russia oggi chiude i rubinetti: stop forniture a Europa (Di mercoledì 31 agosto 2022) Roma, 31 ago – Nuova interruzione delle forniture di gas all’Europa. La Russia chiude ancora i rubinetti del gasdotto Nord Stream 1, come reso noto da Entsog, la Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas. Il colosso russo Gazprom, aveva già annunciato lo stop alle esportazioni di tre giorni, giustificandolo con lavori di manutenzione necessari nella stazione di compressione di Portovaya, da cui poi il gas viene inviato in altri Paesi europei. Nord Stream 1 fermerà le attività da oggi al 3 settembre, come precisato anche dalla Tass. Ieri la stessa Gazprom aveva annunciato un taglio ulteriore alle forniture di gas alla Francia, informando il gestore dell’energia transalpina, Engie, che la riduzione delle consegne è prevista a causa di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 31 agosto 2022) Roma, 31 ago – Nuova interruzione delledi gas all’. Laancora idel gasdotto Nord Stream 1, come reso noto da Entsog, la Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas. Il colosso russo Gazprom, aveva già annunciato loalle esportazioni di tre giorni, giustificandolo con lavori di manutenzione necessari nella stazione di compressione di Portovaya, da cui poi il gas viene inviato in altri Paesi europei. Nord Stream 1 fermerà le attività daal 3 settembre, come precisato anche dalla Tass. Ieri la stessa Gazprom aveva annunciato un taglio ulteriore alledi gas alla Francia, informando il gestore dell’energia transalpina, Engie, che la riduzione delle consegne è prevista a causa di ...

TgLa7 : #Russia, Cremlino: forniture #gas ostacolate solo dalle #Sanzioni Ue ++ 'Sono i cittadini europei a pagare per queste misure' - Agenzia_Ansa : Come annunciato ieri da Gazprom, stamani le forniture di gas dalla Russia verso l'Ue tramite il Nord Stream sono st… - fffitalia : «Smettere di comprare gas dalla Russia per rivolgersi a altri è come cambiare spacciatore per la stessa droga. Sapp… - TimoneDi : RT @CGzibordi: la Russia vende ora gas in Asia più di prima. Perchè non in Europa ? PERCHE' GLI EUROPEI, (su suggerimento di Draghi) LE HAN… - Olindo35055898 : RT @IlPrimatoN: E il prezzo del gas al Ttf di Amsterdam, apre di nuovo in rialzo -