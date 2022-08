Gas, iniziato lo stop alle forniture del Nord Stream all'Unione europea (Di mercoledì 31 agosto 2022) Le forniture di gas dalla Russia all'Europa tramite il gasdotto Nord Stream sono state completamente interrotte per tre giorni, come preannunciato da Gazprom , per consentire l'inizio delle ... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 31 agosto 2022) Ledi gas dalla Russia all'Europa tramite il gasdottosono state completamente interrotte per tre giorni, come preannunciato da Gazprom , per consentire l'inizio delle ...

