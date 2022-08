Gas: Eni, Gazprom ha comunicato riduzione dei flussi (Di mercoledì 31 agosto 2022) "Gazprom ha comunicato per la giornata di oggi la consegna di volumi di gas pari a circa 20 milioni di metri cubi, a fronte di consegne giornaliere pari a circa 27 milioni di metri cubi effettuate nei ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 31 agosto 2022) "haper la giornata di oggi la consegna di volumi di gas pari a circa 20 milioni di metri cubi, a fronte di consegne giornaliere pari a circa 27 milioni di metri cubi effettuate nei ...

