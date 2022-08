Gas, chiude sotto i 240 euro al MWh ad Amsterdam (-9.58%) (Di mercoledì 31 agosto 2022) Nuovo forte calo del gas quotato ad Amsterdam. Il contratto Ttf di ottobre ha chiuso in calo del 9,58% a 239,9 euro/MWh dopo aver toccato un minimo intraday a 230 euro. Intanto, il colosso russo Gazprom ha sospeso le forniture di gas all'Ue attraverso Nord Stream per tre giorni a causa dell'avvio di lavori di manutenzione dell'unica unità di compressione del gas rimasta in funzione presso la stazione di Portovaya. Lo riferisce l'agenzia stampa russa Tass citando operatori tedeschi di gasdotti Opal e Nel.L'erogazione di gas attraverso Nord Stream nel punto di ricezione nel Greifswald tedesco si è completamente interrotto questa mattina dalle 4 ora di Mosca, le 5 in Italia. Anche Nord Stream AG conferma il calo a zero del pompaggio di gas. Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 31 agosto 2022) Nuovo forte calo del gas quotato ad. Il contratto Ttf di ottobre ha chiuso in calo del 9,58% a 239,9/MWh dopo aver toccato un minimo intraday a 230. Intanto, il colosso russo Gazprom ha sospeso le forniture di gas all'Ue attraverso Nord Stream per tre giorni a causa dell'avvio di lavori di manutenzione dell'unica unità di compressione del gas rimasta in funzione presso la stazione di Portovaya. Lo riferisce l'agenzia stampa russa Tass citando operatori tedeschi di gasdotti Opal e Nel.L'erogazione di gas attraverso Nord Stream nel punto di ricezione nel Greifswald tedesco si è completamente interrotto questa mattina dalle 4 ora di Mosca, le 5 in Italia. Anche Nord Stream AG conferma il calo a zero del pompaggio di gas.

