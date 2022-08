Gara di preparazione alla Coppa America a Cagliari? L’incontro con TNZ (Di mercoledì 31 agosto 2022) La Regione Sardegna ha candidato la città di Cagliari per ospitare la Gara di preparazione all’America’s Cup 2024. All’evento, che si svolgerà il prossimo anno, prenderanno parte tutti e cinque i team velici iscritti alla Coppa. La possibilità di ospitare a Cagliari la regata è stata discussa in un incontro con Grant Dalton, chief executive di Team New Zealand, e il team principal Matteo De Nora, oltre che con Max Sirena, di Luna Rossa. Gara di preparazione a Cagliari? Grande vetrina per la regione “Cagliari ospiterebbe gli equipaggi, gli staff e gli appassionati almeno per le quattro giornate di Gara”, ha spiegato l’assessore al turismo Gianni Chessa. “Ma i team solitamente precedono ... Leggi su nonsolonautica (Di mercoledì 31 agosto 2022) La Regione Sardegna ha candidato la città diper ospitare ladiall’’s Cup 2024. All’evento, che si svolgerà il prossimo anno, prenderanno parte tutti e cinque i team velici iscritti. La possibilità di ospitare ala regata è stata discussa in un incontro con Grant Dalton, chief executive di Team New Zealand, e il team principal Matteo De Nora, oltre che con Max Sirena, di Luna Rossa.di? Grande vetrina per la regione “ospiterebbe gli equipaggi, gli staff e gli appassionati almeno per le quattro giornate di”, ha spiegato l’assessore al turismo Gianni Chessa. “Ma i team solitamente precedono ...

