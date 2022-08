sportli26181512 : Frenesia e rotazioni fallite, ma anche un super Maignan: Milan, come arrivi al derby?: Frenesia e rotazioni fallite… - Gazzetta_it : Frenesia e rotazioni fallite, ma anche un super Maignan: Milan, come arrivi al derby? -

La prima banalità che viene in mente proiettandosi alle ore 18 di sabato prossimo Che il Milan avrebbe preferito arrivarci dopo la partita col Bologna rispetto a quella di Reggio. Già. Perché in un ...Dal 70 in poi abbiamo giocato come se mancasse un minuto, troppa". Pioli prosegue la sua ... Volevo fare piùoggi, ma mi sono mancati dei giocatori ". Pioli conclude così il suo ...Il tecnico rossonero analizza lo 0-0 di Reggio Emilia: "Abbiamo voglia di vincere ma la troppa fretta oggi ci ha penalizzati. peccato non aver potuto ...Il tecnico rossonero individua la causa del mezzo passo falso col Sassuolo: "È mancata lucidità, dal 70' abbiamo giocato come se mancasse un solo minuto al fischio finale" ...