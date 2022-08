Francobollo | sei hai questo può valere fino a 60 000 euro

Leggi su formatonews

(Di mercoledì 31 agosto 2022), sei haipuòa 60.000: controlla nella tua collezione, lo possiedi davvero? Sebbene la corrispondenza sia ormai al giorno d’oggi meno frequente, o forse proprio per, ilsuscita su di noi ancora molto fascino; sono in molti quelli che collezionano questi tagliandi, nati praticamente con la riforma delle Poste in Gran Bretagna nella prima meta del XIX secolo.puòtantissimo (foto: Pixabay).Proprio per la loro storia e per la loro datazione, oltre che per la tiratura, alcuni francobolli sono molto rari e possono arrivare adavvero tantissimo; se hai, addiritturaa 60.000 ...