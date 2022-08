Franco Bortuzzo critica il Gf Vip | “Non era la trasmissione giusta per Manuel perchè… Lulù? Sono rimasto deluso dal…”

samuel_bertuzzo : Ora vi dico qualcosa che forse nessuno sa... Lulù avrebbe potuto sputtanare la famiglia Bortuzzo solo con la chat d… - merylulu_ : RT @VerBianch: Pappaparaparapapppapaaaaaaaa... Roma la solita musica dopo quasi un anno...?????? Semi cit Grande articolo - rosalbacianc : Franco Bortuzzo parla ancora, “Tra Manuel e la sua ‘coinquilina’ Lulù mai intromesso. GF per Manuel esperienza nega… - BabeleBarbara : Franco Bortuzzo parla ancora, “Tra Manuel e la sua ‘coinquilina’ Lulù mai intromesso. GF per Manuel esperienza nega… - VerBianch : Pappaparaparapapppapaaaaaaaa... Roma la solita musica dopo quasi un anno...?????? Semi cit Grande articolo -

"Manuel e Lulù Ho lanciato un campanello d'allarme"/ "Mio figlio..." L'ultima in ordine cronologico è un video TikTok condiviso dall'influencer sul proprio profilo, video che ha già ..."Manuel e Lulù Ho lanciato un campanello d'allarme"/ "Mio figlio..." La storia tra Leonardo Di Caprio e Camila Morrone è stata vissuta nel più stretto riserbo. Non esistono foto ...Il padre di Manuel Bortuzzo dichiara: il grande Fratello Vip Non gli è piaciuto molto perché...Negli ultimi giorni abbiamo appreso che ...Franco Bortuzzo ha affermato che a suo figlio Manuel non è piaciuto molto partecipare al ‘Grande Fratello Vip’.