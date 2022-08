Francia non paga bolletta del gas e Russia sospende fornitura. E Macron convoca Consiglio sicurezza (Di mercoledì 31 agosto 2022) Gazprom ha sospeso le forniture di gas a Engie per il mancato pagamento integrale delle forniture di gas di luglio e ha comunicato alla società energetica francese la completa sospensione delle forniture a partire dal 1 settembre, fino al completo pagamento del gas fornito. La notizia è arrivata da un comunicato ufficiale del colosso russo. Così il presidente Emmanuel Macron non si è fatto attendere ed ha convocato il Consiglio di difesa e sicurezza.Alla fine della giornata lavorativa del 30 agosto, si legge, Gazprom Export non ha ricevuto pagamenti completi per il gas consegnato a Engie nel mese di luglio in base ai contratti in corso. In conformità con il decreto del Presidente della Federazione Russa del 31 marzo 2022 n. 172 "Sulla procedura speciale per ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 31 agosto 2022) Gazprom ha sospeso le forniture di gas a Engie per il mancatomento integrale delle forniture di gas di luglio e ha comunicato alla società energetica francese la completa sospensione delle forniture a partire dal 1 settembre, fino al completomento del gas fornito. La notizia è arrivata da un comunicato ufficiale del colosso russo. Così il presidente Emmanuelnon si è fatto attendere ed hato ildi difesa e.Alla fine della giornata lavorativa del 30 agosto, si legge, Gazprom Export non ha ricevutomenti completi per il gas consegnato a Engie nel mese di luglio in base ai contratti in corso. In conformità con il decreto del Presidente della Federazione Russa del 31 marzo 2022 n. 172 "Sulla procedura speciale per ...

