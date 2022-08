Francesco Totti ‘cede’ a un’altra donna: lei sì che lo porterà alle stelle (Di mercoledì 31 agosto 2022) Francesco Totti si prepara a disputare l’incontro più difficile. Tra qualche giorno le conseguenze del suo comunicato e di quello di Ilary Blasi di luglio saranno tangibili, sul tavolo degli avvocati. E lui ha scelto lei… Sembra esattamente la quiete prima della tempesta. Una calma soltanto apparente che prelude all’inizio dello scontro, il momento al tempo stesso, più atteso e più temuto, da entrambi. Francesco-Totti-Altranotizia.it-(Fonte: Google)Francesco Totti è al mare, nella sua casa a Sabaudia, ma non si può dire che sia in totale relax. Pensa a quello che accadrà tra qualche giorno ed è per questo che ha scelto la migliore da avere al suo fianco. Di chi si tratta? Francesco Totti si prepara Per Francesco ... Leggi su altranotizia (Di mercoledì 31 agosto 2022)si prepara a disputare l’incontro più difficile. Tra qualche giorno le conseguenze del suo comunicato e di quello di Ilary Blasi di luglio saranno tangibili, sul tavolo degli avvocati. E lui ha scelto lei… Sembra esattamente la quiete prima della tempesta. Una calma soltanto apparente che prelude all’inizio dello scontro, il momento al tempo stesso, più atteso e più temuto, da entrambi.-Altranotizia.it-(Fonte: Google)è al mare, nella sua casa a Sabaudia, ma non si può dire che sia in totale relax. Pensa a quello che accadrà tra qualche giorno ed è per questo che ha scelto la migliore da avere al suo fianco. Di chi si tratta?si prepara Per...

