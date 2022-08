Francesco Chiofalo torna sui social dopo il ricovero d’urgenza: “Vi racconto cosa mi è successo, paralizzato per 4 giorni” (Di mercoledì 31 agosto 2022) Francesco Chiofalo, poche ore fa, ha rotto il silenzio in merito alla situazione che sta vivendo negli ultimi giorni e che lo ha costretto su una sedia a rotelle. L’ex volto di Temptation Island ha deciso di rispondere a tutti i follower che volevano saperne di più. A quanto pare, il compagno di Drusilla Gucci ha avuto un imprevisto durante una serata a Catania, a cui stava partecipando come ospite. Francesco ha fatto sapere che la sua gamba e il suo braccio destri non hanno d’un tratto risposto a nessuno stimolo. Trasportato d’urgenza in ospedale, solo dopo quattro giorni ha riacquisito la mobilità agli arti: Era parecchio che non facevo una storia parlata qua su Instagram. Che non mi facevo vedere. Purtroppo ultimamente sono stato piuttosto male e voglio raccontare ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 31 agosto 2022), poche ore fa, ha rotto il silenzio in merito alla situazione che sta vivendo negli ultimie che lo ha costretto su una sedia a rotelle. L’ex volto di Temptation Island ha deciso di rispondere a tutti i follower che volevano saperne di più. A quanto pare, il compagno di Drusilla Gucci ha avuto un imprevisto durante una serata a Catania, a cui stava partecipando come ospite.ha fatto sapere che la sua gamba e il suo braccio destri non hanno d’un tratto risposto a nessuno stimolo. Trasportatoin ospedale, soloquattroha riacquisito la mobilità agli arti: Era parecchio che non facevo una storia parlata qua su Instagram. Che non mi facevo vedere. Purtroppo ultimamente sono stato piuttosto male e voglio raccontare ...

