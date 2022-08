Francesco Chiofalo racconta il suo dramma: 4 giorni paralizzato (Di mercoledì 31 agosto 2022) Dopo il ricovero in ospedale e il malore in Sicilia, Francesco Chiofalo torna a parlare e lo fa ovviamente via social. Da instagram racconta quello che è accaduto dopo la serata in discoteca durante la quale l’ex pupo si è sentito male, costretto poi a chiamare una ambulanza per andare in ospedale. Chiofalo spiega che questi sono stati per lui giorni difficili ma che ha deciso di raccontare tutto anche perchè ha ricevuto moltissimi messaggi di affetto e vuole quindi spiegare che cosa gli è successo. “Purtroppo ultimamente sono stato molto male” ha detto il Chiofalo iniziando a spiegare che cosa è accaduto in queste due settimane. Francesco Chiofalo paralizzato per 4 giorni: cosa è ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 31 agosto 2022) Dopo il ricovero in ospedale e il malore in Sicilia,torna a parlare e lo fa ovviamente via social. Da instagramquello che è accaduto dopo la serata in discoteca durante la quale l’ex pupo si è sentito male, costretto poi a chiamare una ambulanza per andare in ospedale.spiega che questi sono stati per luidifficili ma che ha deciso dire tutto anche perchè ha ricevuto moltissimi messaggi di affetto e vuole quindi spiegare che cosa gli è successo. “Purtroppo ultimamente sono stato molto male” ha detto iliniziando a spiegare che cosa è accaduto in queste due settimane.per 4: cosa è ...

zazoomblog : “Paralizzato per giorni un incubo”. Francesco Chiofalo dopo il ricovero d’urgenza in ospedale: come sta - #“Parali… - infoitcultura : Francesco Chiofalo, racconto choc: «Io paralizzato 4 giorni. Ho vissuto un incubo» - infoitcultura : Francesco Chiofalo torna sui social dopo il ricovero d’urgenza - Novella_2000 : Francesco Chiofalo rompe il silenzio e svela le cause del ricovero in ospedale (VIDEO) - MondoTV241 : #FrancescoChiofalo rompe il silenzio sul ricovero in ospedale -