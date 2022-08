Francesco Chiofalo: "Paralizzato e tremolante per 4 giorni, c’entra il tumore" (Di mercoledì 31 agosto 2022) L'influencer ed ex volto di Temptation Island, è tornato sui social spiegando cosa è successo dopo il ricovero d'urgenza in Sicilia. Leggi su comingsoon (Di mercoledì 31 agosto 2022) L'influencer ed ex volto di Temptation Island, è tornato sui social spiegando cosa è successo dopo il ricovero d'urgenza in Sicilia.

infoitcultura : Francesco Chiofalo, racconto choc: «Io paralizzato 4 giorni. Ho vissuto un incubo» - infoitcultura : Francesco Chiofalo torna sui social dopo il ricovero d’urgenza - Novella_2000 : Francesco Chiofalo rompe il silenzio e svela le cause del ricovero in ospedale (VIDEO) - MondoTV241 : #FrancescoChiofalo rompe il silenzio sul ricovero in ospedale - leggoit : Francesco Chiofalo, racconto choc: «Io paralizzato 4 giorni. Ho vissuto un incubo...». Ecco cosa è successo -