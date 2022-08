Francesco Chiofalo, il terribile annuncio gela il sangue: è successo dopo il ricovero (Di mercoledì 31 agosto 2022) Francesco Chiofalo è finalmente tornato sui social. Nei giorni scorsi, l’ex protagonista del reality show “Temptation Island” è finito in ospedale a Catania. Chiofalo è stato ricoverato per alcuni giorni, poi dimesso. Adesso l’ex compagno di Selvaggia Roma è tornato sui social ed ha spiegato tutto quello che gli è successo. In questo articolo vi riportiamo le sue parole. (Continua dopo la foto…) Francesco Chiofalo ricoverato in ospedale Nei giorni scorsi, Francesco Chiofalo è stato ricoverato in ospedale. Il noto influencer era reduce da una serata in discoteca a Catania. Ad un certo punto è stato necessario l’intervento dei medici. Chiofalo è stato trasportato in ambulanza all’ospedale. Nelle stories di Insagram ... Leggi su tvzap (Di mercoledì 31 agosto 2022)è finalmente tornato sui social. Nei giorni scorsi, l’ex protagonista del reality show “Temptation Island” è finito in ospedale a Catania.è stato ricoverato per alcuni giorni, poi dimesso. Adesso l’ex compagno di Selvaggia Roma è tornato sui social ed ha spiegato tutto quello che gli è. In questo articolo vi riportiamo le sue parole. (Continuala foto…)ricoverato in ospedale Nei giorni scorsi,è stato ricoverato in ospedale. Il noto influencer era reduce da una serata in discoteca a Catania. Ad un certo punto è stato necessario l’intervento dei medici.è stato trasportato in ambulanza all’ospedale. Nelle stories di Insagram ...

Novella_2000 : Francesco Chiofalo rompe il silenzio e svela le cause del ricovero in ospedale (VIDEO) - MondoTV241 : #FrancescoChiofalo rompe il silenzio sul ricovero in ospedale - leggoit : Francesco Chiofalo, racconto choc: «Io paralizzato 4 giorni. Ho vissuto un incubo...». Ecco cosa è successo - zazoomblog : Francesco Chiofalo rivela le cause del suo ricovero in ospedale - #Francesco #Chiofalo #rivela #cause -