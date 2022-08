Francesco ai cardinali | Fuggite la mondanità | guai alla tentazione di sentirsi eminenze

vaticannews_it : #PapaFrancesco alla Messa con i #cardinali: meravigliatevi davanti al disegno di Dio, amate la Chiesa, servite la s… - Avvenire_Nei : 20 nuovi cardinali. Oggi il Concistoro con Francesco - vaticannews_it : #Concistoro2022 Nell'omelia, il #Papa parla dello spirito che deve animare la missione dei porporati: 'Apertura a t… - 1970Germano : Papa Francesco ai nuovi cardinali: mai perdere lo stupore, via di salvezza. Riforma della Curia in arrivo… - Newsinunclick : Nella Messa celebrata nella Basilica Vaticana, a conclusione della due giorni con i cardinali creati il 27 agosto e… -

L'obiettivo vero della due giorni di assemblea di 197nell'Aula Nuova del Sinodo in Vaticano lo ha indicato papa, nell'omelia della solenne messa conclusiva dove ha concelebrato ...- - > Papaincontra i- Vatican Media / Ansa - Epa . Con la sessione pomeridiana che ha preceduto la Messa presieduta da Papain San Pietro sono terminati i lavori della Riunione ...Lo spirito della Riforma della Curia Romana sprone per rinnovare le diocesi. Per due giorni 197 cardinali in assemblea con il Papa ...Sono terminati i lavori della Riunione dei cardinali sulla nuova Costituzione Apostolica "Praedicate Evangelium". E poi si è discusso sul Giubileo sulla Speranza del 2025 ...