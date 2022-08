Forza Italia punta tutto sulle donne: “la lista solo primo traguardo” (Di mercoledì 31 agosto 2022) di Erika Noschese Forza Italia, per questa tornata elettorale tanto difficile quanto attesa, sceglie di puntare sulle donne. Così, c’è l’impegno massimo anche da parte del coordinamento Azzurro Donna Salerno, guidato dall’avvocato Federica Buono, in campo a sostegno di tutti i candidati. L’obiettivo è fare in modo che il partito fondato dal Cav Silvio Berlusconi possa tornare agli antichi splendori e guidare ufficialmente la coalizione di centrodestra, a partire dal nome del presidente del Consiglio dei Ministri. Tanti gli impegni da parte del coordinamento donna che punta ad avere una maggiore rappresentanza, non solo nelle liste di partito ma anche e soprattutto nel mondo delle istituzioni. “L’elaborazione del programma presentato da ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 31 agosto 2022) di Erika Noschese, per questa tornata elettorale tanto difficile quanto attesa, sceglie dire. Così, c’è l’impegno massimo anche da parte del coordinamento Azzurro Donna Salerno, guidato dall’avvocato Federica Buono, in campo a sostegno di tutti i candidati. L’obiettivo è fare in modo che il partito fondato dal Cav Silvio Berlusconi possa tornare agli antichi splendori e guidare ufficialmente la coalizione di centrodestra, a partire dal nome del presidente del Consiglio dei Ministri. Tanti gli impegni da parte del coordinamento donna chead avere una maggiore rappresentanza, nonnelle liste di partito ma anche e sopratnel mondo delle istituzioni. “L’elaborazione del programma presentato da ...

