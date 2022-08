Forza Italia Benevento, Antonio Falco aderisce al partito: “Pronto a sostenere Rubano” (Di mercoledì 31 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAntonio Falco, già amministratore comunale di Airola, aderisce a Forza Italia. “La consolidata esperienza politica e le note competenze professionali dell’amico Antonio Falco saranno messe a disposizione del territorio e dei cittadini sanniti, affidandogli l’incarico di Responsabile provinciale del settore Politiche, Economiche e Finanziarie di Forza Italia. Inoltre, l’amico Antonio sarà protagonista all’interno della Segreteria provinciale di Forza Italia. Sono certo che il suo impegno esteso nell’intera area Caudina apporterà un contributo importantissimo per Forza Italia e per il centrodestra”. Così Francesco Maria ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 31 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto, già amministratore comunale di Airola,. “La consolidata esperienza politica e le note competenze professionali dell’amicosaranno messe a disposizione del territorio e dei cittadini sanniti, affidandogli l’incarico di Responsabile provinciale del settore Politiche, Economiche e Finanziarie di. Inoltre, l’amicosarà protagonista all’interno della Segreteria provinciale di. Sono certo che il suo impegno esteso nell’intera area Caudina apporterà un contributo importantissimo pere per il centrodestra”. Così Francesco Maria ...

