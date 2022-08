Forte dei Marmi, «la villa di Zelensky affittata a turisti russi»: la clamorosa indiscrezione. Ma l’agenzia nega (Di mercoledì 31 agosto 2022) Una villa in affitto a Forte dei Marmi, dal valore di 4 milioni di euro, affittata a facoltosi russi in vacanza nella rinomata località toscana. Secondo un’inchiesta de Il Tirreno, la villa di proprietà del presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky sarebbe stata affitta a cittadini russi che per lavoro, vivono a Londra. Una notizia che desta scalpore, perché il presidente ucraino mesi fa aveva rivolto un appello affinché non venisse offerta ospitalità in Italia a cittadini e yacht russi. Mistero sulla villa di Zelensky Già da metà agosto, una donna russa ha pubblicato alcune foto in cui si mostrava nel parco della villa, a Vittoria Apuana, ai confini tra i comuni di ... Leggi su blog.libero (Di mercoledì 31 agosto 2022) Unain affitto adei, dal valore di 4 milioni di euro,a facoltosiin vacanza nella rinomata località toscana. Secondo un’inchiesta de Il Tirreno, ladi proprietà del presidente dell’Ucraina, Volodymyrsarebbe stata affitta a cittadiniche per lavoro, vivono a Londra. Una notizia che desta scalpore, perché il presidente ucraino mesi fa aveva rivolto un appello affinché non venisse offerta ospitalità in Italia a cittadini e yacht. Mistero sulladiGià da metà agosto, una donna russa ha pubblicato alcune foto in cui si mostrava nel parco della, a Vittoria Apuana, ai confini tra i comuni di ...

AlexBazzaro : Non volete Draghi? Non volete maggioranze larghe? È l’occasione giusta. La forza del prossimo Governo sarà data dal… - repubblica : Forte dei Marmi, la villa di Zelensky affittata a una coppia russa - Palazzo_Chigi : #Meeting22, Draghi: L’economia internazionale è in forte peggioramento. La nostra politica economica ci mette su ba… - gabrieltoma : RT @sostengoi40: Zelenski affitta la sua villa di Forte dei Marmi a una coppia di russi. - raffaellamucci1 : RT @ImolaOggi: Pecunia non olet. La villa di Zelensky a Forte dei Marmi affittata a una coppia di russi -