Forte dei Marmi, la villa di Zelensky affittata a cittadini russi. Ma l’agenzia smentisce: “Ci è vietato” (Di mercoledì 31 agosto 2022) Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, come ha riportato Il Tirreno, ha affittato la sua villa di Forte dei Marmi a 50mila euro al mese. Secondo la ricostruzione del quotidiano, gli inquilini che hanno trascorso il mese di agosto in quella casa sarebbero cittadini russi con la residenza a Londra. A smentire questa notizia, però, è stato Claudio Salvini, il titolare dell’agenzia immobiliare Real Estate Forte dei Marmi villas, come si legge sul Corriere della Sera. La villa è stata affittata, ha spiegato, ma gli affittuari non era russi. Hanno il divieto di ospitarli. “Quello che è stato scritto è una fake news. La villa è stata ... Leggi su tpi (Di mercoledì 31 agosto 2022) Il presidente ucraino Volodymyr, come ha riportato Il Tirreno, ha affittato la suadideia 50mila euro al mese. Secondo la ricostruzione del quotidiano, gli inquilini che hanno trascorso il mese di agosto in quella casa sarebberocon la residenza a Londra. A smentire questa notizia, però, è stato Claudio Salvini, il titolare delimmobiliare Real Estatedeis, come si legge sul Corriere della Sera. Laè stata, ha spiegato, ma gli affittuari non era. Hanno il divieto di ospitarli. “Quello che è stato scritto è una fake news. Laè stata ...

