Forte dei Marmi, la villa del presidente ucraino Zelensky affittata a una coppia di russi residenti a Londra (Di mercoledì 31 agosto 2022) La villa a Forte dei Marmi del presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky, è stata affittata a una coppia di cittadini russi che per lavoro risiedono a Londra. La notizia, che... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 31 agosto 2022) Ladeideldell'Ucraina Volodymyr, è stataa unadi cittadiniche per lavoro risiedono a. La notizia, che...

AlexBazzaro : Non volete Draghi? Non volete maggioranze larghe? È l’occasione giusta. La forza del prossimo Governo sarà data dal… - repubblica : Forte dei Marmi, la villa di Zelensky affittata a una coppia russa - Palazzo_Chigi : #Meeting22, Draghi: L’economia internazionale è in forte peggioramento. La nostra politica economica ci mette su ba… - trendly41 : RT @AStramezzi: Mentre gli italiani soffrono perché alle prese con bollette astronomiche, frutto di speculazioni finanziarie basate sulle s… - gabrieltoma : RT @sostengoi40: Zelenski affitta la sua villa di Forte dei Marmi a una coppia di russi. -