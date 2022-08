Formazioni ufficiali West Ham-Tottenham | Premier League 2022 2023

Leggi su sportface

(Di mercoledì 31 agosto 2022) LediHam-, match valido per la quinta giornata della. Uno dei tanti derby della capitale andrà in scena questa sera al London Stadium, dove i padroni di casa allenati da David Moyes ospiteranno la squadra di Antonio Conte. Gli Hammers sono reduci dalla prima vittoria in campionato e proveranno a fare lo sgambetto ai più quotati concittadini. Appuntamento alle ore 20:45. Queste le scelte dei due tecnici.HAM: In attesa: In attesa SportFace.