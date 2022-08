Fiumicino | abusivismo selvaggio all’aeroporto | fermavano i turisti all’uscita del Gate

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Ancora abusividi. Beccato un Ncc irregolare I Carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma hanno sanzionato un autista, addetto al servizio di noleggio con conducente per il trasporto di persone, sorpreso mentre procacciava, senza averne titolo, clienti tra i passeggeri in transito al terminal 3. La multa comminata al conducente irregolare è di 2.064 euro. La lotta dei carabinieri a degrado,e illegalità L’intervento dei militari rientra nel più ampio piano strategico pianificato dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma per contrastare degrado,e illegalità. Un’attività che fa seguito a quanto predisposto dal Prefetto di Roma Matteo Piantedosi all’interno del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. su Il Corriere della Città.