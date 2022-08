Fiorentina | si scalda l'asse con l'Empoli | non solo Bajrami | i viola vogliono anche Parisi

(Di mercoledì 31 agosto 2022) A poco più di 24 ore dalla fine del calciomercato non sembra essersi raffreddata l’Firenze-: al centro delle trattative...

Sono reduci da una vittoria e quindi avranno entusiasmo e voglia di mettere in difficoltà la. Problematiche con il turno infrasettimanale La prima difficoltà è quella di riuscire a ...Sila trattativa che può portare Cristiano Ronaldo al Napoli: i tasselli del puzzle si ... ieri alla vigilia del match contro la, sia dell'agente di Victor Osimhen, attuale centravanti ... Fiorentina, Italiano scalda i motori: 'Ogni gara ha le sue insidie, temo molto i giovani dell'Udinese. Ci toglieremo grandi soddisfazioni' A poco più di 24 ore dalla fine del calciomercato non sembra essersi raffreddata l’asse Firenze-Empoli: al centro delle trattative però non sembra esserci il solo futuro di Nedim Bajrami e Symon Zurko ...Anziché partecipare alla consueta conferenza stampa della viglia, a poco più di 24 ore dalla partita contro l’Udinese, l’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato ai canali ufficiali de ...