Fiorentina-Napoli | sanzioni per tre tifosi | Daspo di tre anni per un supporter azzurro

AGGIORNAMENTO 16:30 – Arriva la decisione ufficiale sulle sanzioni per i tifosi: due anni di Daspo per i due tifosi della Fiorentina che hanno avuto il diverbio con Spalletti e tre per il tifoso del Napoli in possesso di un fumogeno e un coltellino. Nei giorni appena successivi al match Fiorentina-Napoli, le autorità toscane hanno avuto parecchio da fare per identificare i tifosi che non hanno obbedito alle regole vigenti all'interno e all'esterno dell'impianto. Secondo quanto riferito dal Corriere Fiorentino, oltre ai due tifosi viola identificati in seguito alla lite con Spalletti, anche un tifoso del Napoli presente domenica sera al Franchi sarà punito dalle autorità con il Daspo.

