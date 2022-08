Fiorentina-Napoli, Daspo di due anni per il tifoso viola che ha insultato Spalletti (Di mercoledì 31 agosto 2022) Dopo quanto accaduto al termine di Fiorentina-Napoli con gli insulti rivolti al tecnico azzurro Luciano Spalletti, il Questore della provincia di Firenze Maurizio Auriemma ha firmato due Daspo, elaborati dalla Divisione Polizia Anticrimine, nei confronti dei tifosi viola identificati dalla Polizia di Stato. Le immagini diffuse dai media hanno confermato un vivace scambio di opinioni tra un sostenitore viola e l’allenatore toscano, durante il quale il tifoso avrebbe anche provato a colpire il tecnico con uno schiaffo, andato però a vuoto. La vicenda ha avuto un enorme eco mediatica, anche per la denuncia fatta nel post partita dallo stesso Spalletti. Anche se al momento non sarebbero state riscontrate responsabilità penali a suo carico, il ... Leggi su sportface (Di mercoledì 31 agosto 2022) Dopo quanto accaduto al termine dicon gli insulti rivolti al tecnico azzurro Luciano, il Questore della provincia di Firenze Maurizio Auriemma ha firmato due, elaborati dalla Divisione Polizia Anticrimine, nei confronti dei tifosiidentificati dalla Polizia di Stato. Le immagini diffuse dai media hanno confermato un vivace scambio di opinioni tra un sostenitoree l’allenatore toscano, durante il quale ilavrebbe anche provato a colpire il tecnico con uno schiaffo, andato però a vuoto. La vicenda ha avuto un enorme eco mediatica, anche per la denuncia fatta nel post partita dallo stesso. Anche se al momento non sarebbero state riscontrate responsabilità penali a suo carico, il ...

mirkocalemme : Ho parlato con il papà di Antonio, bimbo francese di 9 anni costretto a sfilarsi la maglia del #Napoli per le tensi… - fattoquotidiano : Parla il padre del bambino obbligato a mettere la maglia del Napoli al contrario: “I tifosi della Fiorentina ci url… - SerieA : HAI CAPITO CHE CI SONO 30 PARTITE DI SERIE A IN 10 GIORNI?! SI COMINCIA CON LAZIO INTER JUVENTUS ROMA FIORENTINA-NA… - tranfertsACTU : RT @IlCalcioItalia1: J4 Serie A : Empoli ?? - Verona ?? 18h30 ?? Marc Antonio Bentegoddi Sampdoria ?? - Lazio ?? 18h30 ?? Luigi Ferraris Udin… - andrea_falivene : RT @NapoliToday: #NotizieSSCNapoli Insulti a Spalletti: due anni di Daspo per il tifoso della Fiorentina -