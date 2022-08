Fiorentina | la permanenza di Koaume fa rinunciare a Bajrami | la situazione dopo gli ultimi sviluppi

Fiorentinanews : #Ceccarini: 'Con la permanenza di #Kouame la #Fiorentina potrebbe aver finito. Frenata per #Nikolau, vi spiego il m… - VELOSPORT1960 : - fiorentina_it : #Kouame verso la permanenza alla #Fiorentina. Niente #Bajrami, per adesso. In difesa c’è #Nikolaou in cima alla lis… - PassFiorentina : RT @LabaroViola_: Retroscena Pedullà: “Incontro tra la Fiorentina e Kouamè, permanenza a ogni costo. Stand-by Bajrami” - PassioneFiorent : RT @LabaroViola_: Retroscena Pedullà: “Incontro tra la Fiorentina e Kouamè, permanenza a ogni costo. Stand-by Bajrami” -

Commenta per primo Nelle ultime settimane, visti gli ottimi rapporti traed Empoli, sembrava che il destino di Christian Kouame fosse quello di proseguire la stagione nel club di Fabrizio Corsi ma quanto successo nelle ultime ore ha rimescolato le carte in ......non si muove da Firenze Lapotrebbe ancora comibinare qualcosa in questa fase finale della sessione estiva di calciomercato . Quello che sembra essere ormai certo però è laa ...Nelle tante pagine dedicate dal la Nazione al mondo Fiorentina, spazio anche per il mercato e per un nome piuttosto chiacchierato dalla parte di viale dei Fanti: si tratta di Dimitrios ...Repubblica Firenze torna a parlare di mercato della Fiorentina sia in entrata che in uscita: con le ultime dichiarazioni e soprattutto col post pubblicato ieri sui propri canali social, in cui ...