Fiorentina, Italiano: «Il loro gol molto dubbio, ma noi brutti. Juve? Dovremo essere bravi di testa»

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato al termine della sfida contro l'Udinese ai microfoni di DAZN. Le sue dichiarazioni: UDINESE – «Abbiamo fatto male, siamo partiti in maniera diversa rispetto al solito. All'inizio non eravamo noi e questo ha influito sulla sconfitta. loro ci hanno colpito dove sapevo potevano darci più fastidio». TURNOVER – «Ho dovuto mettere in campo questi giocatori siccome altri sono ancora in ritardo di condizione. Nonostante questo potevamo anche pareggiare e sarebbe stato giusto. Episodio? Il loro gol molto dubbio». MERCATO – «Eravamo ancora imbattuti e un passo falso non lo volevamo ...

