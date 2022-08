Fiorentina battuta a Udine: 1-0. Ma questa l’ha persa Italiano, stravolgendo la formazione. Pagelle (Di mercoledì 31 agosto 2022) Prima sconfitta viola in campionato: l'Udinese vince con un gol di Beto nato da un imperdonabile gigioneria di Venuti. Che tenta di dribblare Deulofeu, che lo strattona, gli strappa il pallone e serve Beto, solo soletto davanti all'impotenta Terracciano. Palla in rete. Fallo su Venuti? Ci poteva stare. Ma chi gliel'ha fatto fare a Lollo di prendersi un simile, devastante rischio? Ma la sconfitta viola, lo dico subito, ha un nome e cognome precisi: Vincenzo Italiano L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 31 agosto 2022) Prima sconfitta viola in campionato: l'se vince con un gol di Beto nato da un imperdonabile gigioneria di Venuti. Che tenta di dribblare Deulofeu, che lo strattona, gli strappa il pallone e serve Beto, solo soletto davanti all'impotenta Terracciano. Palla in rete. Fallo su Venuti? Ci poteva stare. Ma chi gliel'ha fatto fare a Lollo di prendersi un simile, devastante rischio? Ma la sconfitta viola, lo dico subito, ha un nome e cognome precisi: VincenzoL'articolo proviene da Firenze Post.

FirenzePost : Fiorentina battuta a Udine: 1-0. Ma questa l’ha persa Italiano, stravolgendo la formazione. Pagelle - viola_asso : @acffiorentina cerco di sdrammatizzare con una battuta ma è veramente una brutta Fiorentina mi sembra sia tornato I… - pellegrinajdzic : La Cremonese ha già giocato con Inter Fiorentina e Roma (e un Toro in gran forma) e la prima, in 10, l'ha persa sol… - NapoliAddict : Gianni De Magistris su Fiorentina-Napoli: 'Spalletti poteva fare qualche battuta e andar via' #Napoli… - Fiorentinanews : De Magistris: 'Capisco Lippi o Gasperini, ma mai mi sarei aspettato che i tifosi attaccassero #Spalletti. Ma lui ha… -