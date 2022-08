Filippo Magnini, la stoccata a Federica Pellegrini (Di mercoledì 31 agosto 2022) Filippo Magnini non presenzia alle nozze tra il cugino Matteo Giunta e l’ex fidanzata Federica Pellegrini, ma non si lascia sfuggire l’occasione di augurare buona vita ai neo sposi con una stoccata in “stile libero” Che Filippo Magnini non avrebbe presenziato alle nozze del cugino Matteo Giunta e dell’ex fidanzata Federica Pellegrini era noto da tempo. A prevedere la mossa del nuotatore ci aveva già pensato il neo sposo dichiarando solo poche settimane fa che l’ipotesi della presenza di Magnini al lieto evento non sarebbe stata da considerare. Intanto mentre i due convolano a nozze, Filippo Magnini augura buona vita ai neo sposi con una stoccata in stile libero che i ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 31 agosto 2022)non presenzia alle nozze tra il cugino Matteo Giunta e l’ex fidanzata, ma non si lascia sfuggire l’occasione di augurare buona vita ai neo sposi con unain “stile libero” Chenon avrebbe presenziato alle nozze del cugino Matteo Giunta e dell’ex fidanzataera noto da tempo. A prevedere la mossa del nuotatore ci aveva già pensato il neo sposo dichiarando solo poche settimane fa che l’ipotesi della presenza dial lieto evento non sarebbe stata da considerare. Intanto mentre i due convolano a nozze,augura buona vita ai neo sposi con unain stile libero che i ...

