Fifa 23 | ultim’ora agghiacciante | giocatori furiosi

Leggi su sportnews.eu

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Salta l’esclusività per chi ha già acquistato il gioco, alcuni hanno già la versione completa con 30 giorni di anticipo PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Sale l’attesa per scoprire tutto sulle novità dell’ultima versione di23, alcuni utenti tuttavia sono già infuriati a causa del glitch che ha permesso ad alcunida Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.