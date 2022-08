Federico Chiesa sa tutto | chiedete | testimonianza-bomba su Cristiano Ronaldo

(Di mercoledì 31 agosto 2022)e una fine di carriera non degna della sua altezza. Così la pensa Massimo Mauro, che ha detto la sua su CR7 ai microfoni di Pressing, in onda sui canali Mediaset. L'ex opinionista di Sky Sport si è inizialmente chiesto: “Il trasferimento al Napoli? Perché sfasciare un meccanismo che funziona?”. Per poi proseguire: "Guardate quello che è successo a Torino, lo spogliatoio consi sfascia".lasciò la Juventus all'improvviso, dopo la prima giornata di campionato a Udine della scorsa stagione. Da tutti fu definita una fuga, che mostrò alcuni lati caratteriali del giocatore spesso poco incline alle dinamiche di gruppo all'interno dello spogliatoio. Mauro: “Dial Napoli non c'è nessun bisogno” Come in quello scontro all'interno ...

antoniospadaro : Auguri per i tuoi 80 anni, p. Federico #Lombardi! Una vita spesa al servizio della comunicazione nella Chiesa a ser… - vaticannews_it : Una vita spesa al servizio della Chiesa in particolare nel mondo della comunicazione. Collaboratore di tre Pontefic… - MariaC08220254 : Massimo Mauro: “Ronaldo ha alzato le mani nello spogliatoio della Juve – ha rivelato Mauro. Federico Chiesa dovreb… - archivioreactio : federico chiesa incazzato - archivioreactio : federico chiesa scioccato, confuso -

' Cristiano Ronaldo ha alzato le mani nello spogliatoio della Juventus,dovrebbe avere il coraggio di dirlo. Per questo motivo, l'allenatore, Andrea Pirlo, alla sua ultima sulla ...... Animalia di Carlo Boccadoro (l'11), e Il piccolo Franz e il pifferaio magico diGon (il ... Gianluca Cascioli, Pietro De Maria), 14 spazi concertistici inaspettati (dai Martinitt alla...Cristiano Ronaldo è il calciatore più chiacchierato del momento e non solo per questioni di mercato. Oggi, il portoghese del Manchester United è finito sotto i riflettori per un episodio avvenuto quan ...Per un motivo o per un altro, Cristiano Ronaldo è sempre all’ordine del giorno. Se nelle ultime settimane non si fa altro che parlare di CR7 per motivi di mercato, adesso spunta un clamoroso retroscen ...