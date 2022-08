Federica Pellegrini | tutti increduli per la scelta dell’abito nuziale | ecco il motivo

chetempochefa : “?? Noi” - Oggi #27agosto la ‘Divina’, Federica Pellegrini, si è sposata con Matteo Giunta. Congratulazioni! - fanpage : 'Eccola, sorridente ed emozionata. Davvero DIVINA…' Enzo Miccio posta la prima foto di Federica Pellegrini versione… - Eurosport_IT : Semplicemente, Divini! ???? Auguri a Federica Pellegrini e Matteo Giunta ??????? #Pellegrini | #Venezia - lacittanews : Creato, come riportano i gossip, dalla make-up artist e hair stylist Sara Di Stefano, che l'ha seguita anche in pas… - federicacannon : RT @Vale41229116: con il matrimonio di Federica Pellegrini e Matteo Giunta il mondo del nuoto ha avuto il suo royal wedding -

Altre nozze vip, quindi, per lo sport italiano legate dal 'filo conduttore' di Pesaro: quattro giorni fa a Venezia la campionessa olimpionica di nuotoha sposato il suo ex ...e Matteo Giunta hanno coronato il loro sogno d'amore lo scorso 27 agosto 2022 . Intervistati dal settimanale diretto da Alfonso Signorini a pochi giorni dalle nozze, la nuotatrice ...Nel giorno delle sue nozze, avvenute sabato 27 agosto, Federica Pellegrini ha spiazzato tutti con un colpo di scena: riguarda il suo abito.Federica Pellegrini e Matteo Giunta raccontano tutte le emozioni vissute il giorno del matrimonio. Federica Pellegrini e Matteo Giunta hanno coronato il loro sogno d'amore lo scorso 27 agosto 2022. In ...