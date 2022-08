Falso allarme della morte di Rosa Russo Iervolino, spunta la quaterna (Di mercoledì 31 agosto 2022) La smorfia napoletana ha un numero per interpretare ogni accadimento, anche il piu’ inverosimile. E certo a Napoli, ma forse anche su altre ruote, non puo’ mancare la ‘giocata’ legata all’episodio del giorno, la morte che tale non e’ di Rosa Russo Iervolino, 86 anni, sindaco amato del capoluogo campano dal 13 maggio 2001 al primo giugno 2011. L’AGI ha chiesto al gestore di una ricevitoria in una zona popolare della citta’, in via Sant’Anna dei Lombardi, a due passi di piazza del Gesu’. Gianni T. suggerisce di giocare almeno un ambo, scegliendo tra 47 (il morto), 48 (il morto che parla), o 72 (la meraviglia). In aggiunta, volendo tentare la quaterna, anche 9, i figli, coloro che hanno smentito la notizia. “La stessa meraviglia che ho avuto anche io quando ho appreso la notizia e subito ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 31 agosto 2022) La smorfia napoletana ha un numero per interpretare ogni accadimento, anche il piu’ inverosimile. E certo a Napoli, ma forse anche su altre ruote, non puo’ mancare la ‘giocata’ legata all’episodio del giorno, lache tale non e’ di, 86 anni, sindaco amato del capoluogo campano dal 13 maggio 2001 al primo giugno 2011. L’AGI ha chiesto al gestore di una ricevitoria in una zona popolarecitta’, in via Sant’Anna dei Lombardi, a due passi di piazza del Gesu’. Gianni T. suggerisce di giocare almeno un ambo, scegliendo tra 47 (il morto), 48 (il morto che parla), o 72 (la meraviglia). In aggiunta, volendo tentare la, anche 9, i figli, coloro che hanno smentito la notizia. “La stessa meraviglia che ho avuto anche io quando ho appreso la notizia e subito ...

