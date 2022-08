Fabian Ruiz saluta Napoli: bellissimo messaggio per club e tifosi (Di mercoledì 31 agosto 2022) Nella giornata di ieri il PSG ha ufficializzato l’acquisto di Fabian Ruiz dal Napoli. L’ormai ex calciatore azzurro ha voluto salutare compagni, allenatore, staff tecnico e tifosi tramite un post su Instagram. Di seguito quanto pubblicato: “Questo è il motto che mi ha accompagnato in questi ultimi quattro anni lottando per la maglia del Napoli. Mi avete insegnato che qui il calcio è molto più che uno sport, che si vive in maniera speciale, differente, al di là dei novanta minuti. Dal primo giorno, tanto la città quanto la squadra mi avete accolto come uno di voi e mi avete aiutato a crescere molto in poco tempo ed è difficile riassumere tutto ciò che ho vissuto qui. Fabian Ruiz Napoli (Getty Images) Ho sempre provato a ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 31 agosto 2022) Nella giornata di ieri il PSG ha ufficializzato l’acquisto didal. L’ormai ex calciatore azzurro ha volutore compagni, allenatore, staff tecnico etramite un post su Instagram. Di seguito quanto pubblicato: “Questo è il motto che mi ha accompagnato in questi ultimi quattro anni lottando per la maglia del. Mi avete insegnato che qui il calcio è molto più che uno sport, che si vive in maniera speciale, differente, al di là dei novanta minuti. Dal primo giorno, tanto la città quanto la squadra mi avete accolto come uno di voi e mi avete aiutato a crescere molto in poco tempo ed è difficile riassumere tutto ciò che ho vissuto qui.(Getty Images) Ho sempre provato a ...

sscnapoli : ?? Ufficiale la cessione di @FabianRP52 al @PSG_inside - RafAuriemma : Auguro a #FabianRuiz di dimostrare al #PSG tutto quello che a #Napoli si pensava potesse essere e non è mai stato.… - marcoconterio : ?????? Fabian Ruiz dal #Napoli a un passo dal #PSG per 22 milioni di euro. Così i parigini, una volta definito (doma… - IavaroneToni : Fabian Ruiz, il saluto ai tifosi: “Orgoglioso di aver giocato in un club come il Napoli” - napolipiucom : Fabian Ruiz al PSG: 'Orgoglioso di giocare in uno dei migliori club d'Europa' #CalcioNapoli #Calciomercato #Europa… -