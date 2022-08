Expo per lo Sport, week-end di festa al Parco Sempione (Di mercoledì 31 agosto 2022) Milano, 31 ago. - (Adnkronos) - I grandi eventi come motore dello Sport di base. È questo uno degli obiettivi di Expo per lo Sport, in programma a Milano nel weekend tra il 10 e l'11 settembre, arrivato alla sua ottava edizione e dedicato alla promozione dello Sport giovanile, in collaborazione con Autogrill e Fondazione Humanitas per la Ricerca. Presentato questa mattina in conferenza stampa che si è svolta presso la Palazzina Appiani di Parco Sempione, Expo per lo Sport sarà una grande festa per la città di Milano: non solo per il centro, ma si avvicinerà anche alle periferie, per dare a tutti la possibilità di praticare Sport e promuovere uno stile di vita sano, all'insegna del rilancio dei valori ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 31 agosto 2022) Milano, 31 ago. - (Adnkronos) - I grandi eventi come motore dellodi base. È questo uno degli obiettivi diper lo, in programma a Milano nelend tra il 10 e l'11 settembre, arrivato alla sua ottava edizione e dedicato alla promozione dellogiovanile, in collaborazione con Autogrill e Fondazione Humanitas per la Ricerca. Presentato questa mattina in conferenza stampa che si è svolta presso la Palazzina Appiani diper losarà una grandeper la città di Milano: non solo per il centro, ma si avvicinerà anche alle periferie, per dare a tutti la possibilità di praticaree promuovere uno stile di vita sano, all'insegna del rilancio dei valori ...

fattoquotidiano : Per le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 si ripete lo schema di Expo Milano 2015: anni di immobilismo, di ritardi e di… - ledicoladelsud : Expo per lo Sport, week-end di festa al Parco Sempione - telodogratis : Expo per lo Sport, week-end di festa al Parco Sempione - fisco24_info : Expo per lo #Sport, week-end di festa al Parco Sempione: (Adnkronos) - I grandi eventi come motore dello #sport di… - italiaserait : Expo per lo Sport, week-end di festa al Parco Sempione -