Expo per lo Sport | Autogrill e Fondazione Humanitas insieme per la ricerca oncologica giovanile

(Adnkronos) – La salute è una conquista che si "attiva" giorno per giorno con l'esercizio di buone pratiche: una vita dinamica e Sportiva, la corretta alimentazione attraverso la dieta di impronta mediterranea e la prevenzione. Un percorso che, intrapreso fin da bambini, è garanzia di maggiore salute in età adulta, riducendo il rischio di malattie metaboliche, dal diabete all'obesità, cardiovascolari e oncologiche. A farsi promotori di questo importante messaggio educazionale sono Expo per lo Sport, con la proposta di una Summer School (Milano, 5-9 settembre e un evento aperto al pubblico sabato 10 e domenica 11 settembre) e il title sponsor Autogrill che attiva, per tutto il mese di settembre, presso 200 punti vendita presenti sul territorio, una raccolta fondi a favore di Fondazione

