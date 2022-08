Exor, 10 mln per il business delle moto elettriche (Di mercoledì 31 agosto 2022) Exor sale a bordo delle moto elettriche indiane. La holding della famiglia Agnelli-Elkann – che controlla anche la Juventus in Serie A – ha investito 10 milioni di dollari (poco meno di 10 milioni di euro) in Ultraviolette Automotive, startup al lavoro sullo sviluppo di un ciclomotore a batteria. Come riportato da MF-Milano Finanza, Exor L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 31 agosto 2022)sale a bordoindiane. La holding della famiglia Agnelli-Elkann – che controlla anche la Juventus in Serie A – ha investito 10 milioni di dollari (poco meno di 10 milioni di euro) in Ultraviolette Automotive, startup al lavoro sullo sviluppo di un ciclore a batteria. Come riportato da MF-Milano Finanza,L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

