Francescoha ancora 96 ore per presentare il Piano industriale per il rilancio dell'ex. Questa mattina, nella riunione convocata dal Mise e sospesa fino a lunedì 5 settembre, si è acquisito che il ...... assistito da Arti e l'Unità di crisi, spiega che: ''Francescoha ancora 96 ore per presentare il Piano industriale per il rilancio dell'ex. Questa mattina, nella riunione convocata dal ... Ex Gkn: Borgomeo ha 3 giorni di tempo per presentare piano industriale. Sospesa riunione al Mise nella figura del proprietario Francesco Borgomeo. Ancora una volta si registra un nulla di fatto”, si spiega dalla Rsu che rileva: “Oggi, 31 agosto, Qf diventa il soggetto reindustrializzatore dell’ex ...CAMPI BISENZIO - A conclusione del tavolo al Mise sulla vertenza ex Gkn, nel giorno in cui, come da accordo quadro, si sarebbe dovuto discutere e chiudere ...