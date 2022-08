Europei di Pallanuoto, il Setterosa aspetta la Serbia per il poker di vittorie (Di mercoledì 31 agosto 2022) Spalato – Tre vittorie che portano il Setterosa in cima al Girone B agli Europei femminili di Pallanuoto, in corso a Spalato, in concomitanza con il torneo maschile. Le italiane battono Israele per 18 a 5 e domani 1 settembre, scenderanno in acqua con la Serbia. Alle 11,30 le ragazze di Coach Silipo dovranno strappare un’altra importante vittoria per arrivare alla gara con la Francia, nell’ultima giornata dei preliminare. L’obiettivo sono i quarti di finale e un po’ più in là evidentemente. Intanto Silipo a margine della gara, insieme alla giocatrice Dafne Bettini, commenta il match con le israeliane. Di seguito le dichiarazioni, come riportare su Federnuoto.it “All’inizio non ero soddisfatto – commenta il Cittì Silipo. Forse il lavoro in palestra di questa mattina ha influito. Poi ci siamo sbloccati ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 31 agosto 2022) Spalato – Treche portano ilin cima al Girone B aglifemminili di, in corso a Spalato, in concomitanza con il torneo maschile. Le italiane battono Israele per 18 a 5 e domani 1 settembre, scenderanno in acqua con la. Alle 11,30 le ragazze di Coach Silipo dovranno strappare un’altra importante vittoria per arrivare alla gara con la Francia, nell’ultima giornata dei preliminare. L’obiettivo sono i quarti di finale e un po’ più in là evidentemente. Intanto Silipo a margine della gara, insieme alla giocatrice Dafne Bettini, commenta il match con le israeliane. Di seguito le dichiarazioni, come riportare su Federnuoto.it “All’inizio non ero soddisfatto – commenta il Cittì Silipo. Forse il lavoro in palestra di questa mattina ha influito. Poi ci siamo sbloccati ...

