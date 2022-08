Europa League 2022/2023: le avversarie della Roma (Di mercoledì 31 agosto 2022) Con i sorteggi di Nyon inizia ufficialmente l’Europa League 2022/2023 che vedrà all’opera Roma e Lazio. Campioni in carica della scorsa Conference League, la compagine giallorossa proverà ad avere un ruolo da protagonista anche nella seconda competizione europea. Gli uomini di Mourinho se la dovranno vedere contro Real Betis, HJK e Ludogorets nel gruppo C. Andiamo ad analizzare nel dettaglio le avversarie della Roma. Europa League 2022/2023, le avversarie della Roma: Real Betis rivale principale per il primato Un girone sulla carta abbordabile quello capitato alla Roma. Con HJK e ... Leggi su 11contro11 (Di mercoledì 31 agosto 2022) Con i sorteggi di Nyon inizia ufficialmente l’che vedrà all’operae Lazio. Campioni in caricascorsa Conference, la compagine giallorossa proverà ad avere un ruolo da protagonista anche nella seconda competizione europea. Gli uomini di Mourinho se la dovranno vedere contro Real Betis, HJK e Ludogorets nel gruppo C. Andiamo ad analizzare nel dettaglio le, le: Real Betis rivale principale per il primato Un girone sulla carta abbordabile quello capitato alla. Con HJK e ...

OfficialASRoma : ?? Ecco come sarà possibile acquistare i biglietti per Ludogorets-Roma #ASRoma #UEL - OfficialASRoma : ??? In attesa di date e orari, i nostri avversari nel Gruppo C di Europa League saranno Ludogorets, Betis e HJK Hel… - SkySport : ULTIM'ORA EUROPA LEAGUE #UELDRAW, IL SORTEGGIO DEGLI 8 GIRONI ? - IlPiolista : @marco8602021 @AntoVitiello @DiMarzio E in Champions? In Europa league? E prima all Ajax? - RobinDeMartinos : @EdoardooMA Anche a me, perché queste sono le partite che fanno la differenza tra Champions ed Europa League, però la prestazione c'è stata. -