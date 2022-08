Estate 2022: l’Italia viaggia con LOQUIS (Di mercoledì 31 agosto 2022) Le autostrade e le ferrovie italiane hanno scelto LOQUIS – la piattaforma italiana di travel podcasting – per accompagnare il viaggio di milioni di turisti, italiani e stranieri. Per chi viaggia sulle tratte autostradali gestite da Autostrade per l’Italia, Anas, Milano-Serravalle e sull’intera rete Intercity di Trenitalia, è disponibile un nuovo servizio di intrattenimento vocale o di realtà aumentata che cambia il concetto di viaggio in macchina o in treno. Grazie a LOQUIS, la piattaforma italiana di travel podcasting, le strade e le ferrovie d’Italia hanno preso voce e hanno iniziato a raccontare le storie dei luoghi che si attraversano e si guardano dal finestrino. Se non l’avete ancora provato, chiudete gli occhi ed immaginate di guidare la vostra auto lungo l’Autostrada del Sole (e su tutte le altre tratte ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 31 agosto 2022) Le autostrade e le ferrovie italiane hanno scelto– la piattaforma italiana di travel podcasting – per accompagnare il viaggio di milioni di turisti, italiani e stranieri. Per chisulle tratte autostradali gestite da Autostrade per, Anas, Milano-Serravalle e sull’intera rete Intercity di Trenitalia, è disponibile un nuovo servizio di intrattenimento vocale o di realtà aumentata che cambia il concetto di viaggio in macchina o in treno. Grazie a, la piattaforma italiana di travel podcasting, le strade e le ferrovie d’Italia hanno preso voce e hanno iniziato a raccontare le storie dei luoghi che si attraversano e si guardano dal finestrino. Se non l’avete ancora provato, chiudete gli occhi ed immaginate di guidare la vostra auto lungo l’Autostrada del Sole (e su tutte le altre tratte ...

