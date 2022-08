Energia, lavoro, famiglie e manovra: ecco le priorità del governo Meloni (Di mercoledì 31 agosto 2022) Giorgia Meloni entra sempre più nel merito del programma elettorale. E così tra chi spara a raffica slogan e chi sferra colpi bassi all'avversario, irrompe la candidata in pectore a guidare il prossimo governo: «Le prime cose di cui mi occuperò, se vincerò le elezioni, sono emergenza energetica, costo del lavoro, adeguamento dell'assegno unico per la famiglia e legge di Bilancio». Punti sintetici, quelli della leader di FdI, ma che rappresentano le principali priorità del Paese. Punti, tra gli altri, già messi nero su bianco nel programma di legislatura, documento comune del centrodestra, a partire proprio dalla sfida dell'autosufficienza energetica. Un obiettivo ambizioso e che passa soprattutto dalla transizione energetica sostenibile. Quindi, aumento della produzione dell'Energia rinnovabile e ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 31 agosto 2022) Giorgiaentra sempre più nel merito del programma elettorale. E così tra chi spara a raffica slogan e chi sferra colpi bassi all'avversario, irrompe la candidata in pectore a guidare il prossimo: «Le prime cose di cui mi occuperò, se vincerò le elezioni, sono emergenza energetica, costo del, adeguamento dell'assegno unico per la famiglia e legge di Bilancio». Punti sintetici, quelli della leader di FdI, ma che rappresentano le principalidel Paese. Punti, tra gli altri, già messi nero su bianco nel programma di legislatura, documento comune del centrodestra, a partire proprio dalla sfida dell'autosufficienza energetica. Un obiettivo ambizioso e che passa soprattutto dalla transizione energetica sostenibile. Quindi, aumento della produzione dell'rinnovabile e ...

elenabonetti : Oggi a @SkyTG24 abbiamo parlato delle nostre proposte su caro energia, caro bollette, sostegno al reddito, lavoro f… - TeresaBellanova : A Palermo stasera per parlare di #sanità, di #innovazione, di #energia, di #lavoro, di #infrastrutture, ma soprattu… - AnnaAscani : Il lavoro di Draghi per contrastare caro energia è stato interrotto da chi adesso, ipocritamente, dice di volergli… - tempoweb : #Elezioni, le quattro priorità di Giorgia #Meloni: crisi energetica, costo del lavoro, assegno unico familiare e le… - tg2rai : Il governo al lavoro sul dossier #energia. In arrivo una nuova proroga del taglio delle accise sui carburanti. E c'… -