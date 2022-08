Energia | Istat | Prezzi accelerano ad agosto | luce +135 | 9% | gas +62 | 5% su base annua

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Secondo le stime, l'inflazione, in salita all'8,4%, raggiunge un livello che non si registrava dal 1985. Rincari al carrello della spesa: beni alimentari, per la cura della casa e della persona ...

Secondo le stime, l'inflazione, in salita all'8,4%, raggiunge un livello che non si registrava dal 1985. Rincari al carrello della spesa: beni alimentari, per la cura della casa e della persona ......rileva l'nelle stime sottolineando che la crescita dei prezzi del cosiddetto 'carrello della spesa' al +9,7% segna un aumento che non si osservava da giugno 1984. Gli effetti del caroL'...Secondo le nuove stime Eurostat l'inflazione è salita al massimo del 9,1% ad agosto, sopra le previsioni. In Italia il dato Hicp è salito del 9%.PUGLIA – Caro energia e siccità con il taglio dei raccolti spingono i prezzi dei prodotti alimentari e delle bevande che fanno segnare un aumento complessivo medio del [...] ...