(Di mercoledì 31 agosto 2022) Idell'diventatiper le aziende della distribuzione. Occorrono misure con effetto immediato per arginare una situazione ormai drammatica. A lanciare l'allarme è il ...

Agenzia askanews

I costi dell'sono diventati insostenibili per le aziende della distribuzione. Occorrono misure con ... A lanciare l'allarme è il presidente di Federdistribuzione, Alberto, annunciando un'...Il 45% del fatturato e' fatto da prodotti alimentari che richiedonoper mantenere la catena del freddo", ha spiegato il presidente di Federdistribuzione Albertonel corso della ... Energia, Frausin (Federdistribuzione): i costi sono insostenibili Roma, 31 ago. (askanews) - I costi dell'energia sono diventati insostenibili per le aziende della distribuzione. Occorrono misure con ...Mattinata di conferenza stampa congiunta tra le principali organizzazioni del Terziario italiano per protestare contro il caro energia.