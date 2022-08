Energia | Borgomeo Unindustria | ' spesa corrente triplicata | sospesa produzione'

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Roma, 31 ago. (Adnkronos) - “Già a dicembre 2021, quando il costo del gas era salito da 23 a 70 centesimi al metro cubo, avevamo fermato i forni. A quel punto, abbiamo rinegoziato i contratti con i clienti e ottenuto che pagassero in base all'andamento del prezzo del gas con un tetto fissato a 1,50 centesimi al metro cubo. In meno di sei mesi abbiamo fatturato 50 milioni, ma poi lo scorso 31 luglio la macchina si è fermata di nuovo: dai 90 centesimi al metro cubo di dicembre siamo arrivati a 1,80 euro, poi a 2,80 ad agosto”. Lo dichiara Francesco, Presidente diCassino e alla guida della Saxa Gres di Anagni. “A quel punto - spiega- abbiamo dovuto interrompere lae attivare la procedura di cassa integrazione, immaginiamo fino alla fine dell'anno, nonostante siamo strapieni di ...

Caro energia nel Lazio, Borgomeo: «Troppi costi, abbiamo dovuto interrompere la produzione» Condividi questo articolo:Roma, 31 ago. (Adnkronos) – "Già a dicembre 2021, quando il costo del gas era salito da 23 a 70 centesimi al metro cubo, avevamo fermato i forni. A quel punto, abbiamo rinego ...Il numero due della Saxa Gres di Anagni (Fr), azienda con 450 dipendenti specializzata in piastrelle in gres porcellanato e sampietrini, ha dovuto fermare i forni a causa dell'aumento del prezzo del g ...