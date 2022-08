Energia, alle 12 i commercianti spengono le luci contro caro bollette (Di mercoledì 31 agosto 2022) luci spente nei negozi, ristoranti, supermercati, bar, contro il caro bollette. La protesta scatterà alle 12 di oggi. L'illuminazione verrà abbassata, all'interno dei punti vendita, per quindici ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 31 agosto 2022)spente nei negozi, ristoranti, supermercati, bar,il. La protesta scatterà12 di oggi. L'illuminazione verrà abbassata, all'interno dei punti vendita, per quindici ...

MarcoDreosto : ??Investire per autonomia tecnologica e produttiva in settori strategici come energia, difesa e telecomunicazioni.… - Confcommercio : ?? Il 31 agosto, dalle 12 alle 12.15 #protesta anche tu contro il #caroenergia spegnendo o abbassando la luce per 15… - LaVeritaWeb : L’esperta di politica statunitense: «Sì alle sanzioni alla Russia ma cautela sull’invio di armi e sui rincari dei p… - il_bove : RT @CollotMarta: Oggi alle ore 12.30 sarò ospite a L'aria che tira su La7, per parlare della 'crisi energetica', ovvero della massiccia spe… - S__yC____l : @Labellasospesa Io lo faccio è ho un'energia pazzesca, più di quanto mangio. Lo faccio 4 volte a settimana, ultimo… -