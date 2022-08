Empoli-Verona: le probabili formazioni del match (Di mercoledì 31 agosto 2022) La gara tra Empoli e Verona si preannuncia essere entusiasmante. Entrambe le squadre hanno voglia di far bene e sono pronte a stupire i tifosi. La gara di Serie A valida per la quarta giornata verrà trasmessa a partire dalle ore 18:30 sulla piattaforma online Dazn. A dirigere le dispute l’arbitro Serra della sezione di Torino. QUI Empoli – Zanetti conferma Vicario a difendere la porta dei padroni di casa. In difesa spazio alla linea a 4 composta da Stojanovic, Ismajili, Luperto e Parisi. Haas, Marin e Bandinelli agiranno a centrocampo, con Bajrami a fare da collante. In attacco spazio alla coppia composta da Satriano e Lammers. QUI Verona – Cioffi si affida a Montipò tra i pali. Il terzetto difensivo dovrebbe essere composto da Ceccherini, Gunter e Dawidowicz. Lazovic, Ilic, Hongla, Tameze e Terracciano si ... Leggi su zon (Di mercoledì 31 agosto 2022) La gara trasi preannuncia essere entusiasmante. Entrambe le squadre hanno voglia di far bene e sono pronte a stupire i tifosi. La gara di Serie A valida per la quarta giornata verrà trasmessa a partire dalle ore 18:30 sulla piattaforma online Dazn. A dirigere le dispute l’arbitro Serra della sezione di Torino. QUI– Zanetti conferma Vicario a difendere la porta dei padroni di casa. In difesa spazio alla linea a 4 composta da Stojanovic, Ismajili, Luperto e Parisi. Haas, Marin e Bandinelli agiranno a centrocampo, con Bajrami a fare da collante. In attacco spazio alla coppia composta da Satriano e Lammers. QUI– Cioffi si affida a Montipò tra i pali. Il terzetto difensivo dovrebbe essere composto da Ceccherini, Gunter e Dawidowicz. Lazovic, Ilic, Hongla, Tameze e Terracciano si ...

